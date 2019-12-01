Por incremento de violencia, 14 planteles educativos de Sinaloa tendrán clases a distancia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 19:43:40

Navolato, Sinaloa, a 3 de diciembre de 2025.- De acuerdo a información de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, alrededor de 14 planteles educativos, se irán a tener clases en línea, ante el incremento de violencia en Sinaloa.

La titular de la dependencia, Gloria Himelda Félix Niebla, dio a conocer que todas estas escuelas se ubican en la sindicatura de Villa Juárez, del municipio de Navolato.

En dicha comunidad se han registrado varios hechos violentos en los últimos meses, ocasionando que falten los alumnos a sus escuelas.

Por este motivo, las autoridades educativas determinaron autorizar que se tomen clases virtuales.

También detallaron que los alumnos son de nivel básico, por lo que se irán de vacaciones y tampoco tendrán el festejo de las posadas navideñas.

Asimismo, indicó que se revisarán las condiciones de seguridad en enero de 2026 de la comunidad, para ver si es seguro que los alumnos regresen a los planteles educativos, o seguir en línea.

En varios municipios, se ha concluido el ciclo escolar en línea, y en algunas otras tienen horarios recortados, por lo que se evita que entren temprano en las mañanas y salen antes de que oscurezca por las tardes.