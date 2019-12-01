Por egresar, primer generación de carrera en IA del CECyTEM; buscan llevar carrera a más planteles

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 11:05:26

Morelia, Michoacán, a 12 de noviembre del 2026.- Esta por egresar la primera generación de estudiantes de la carrera técnica en Inteligencia Artificial del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (CECyTEM), dio a conocer Juan Carlos Velasco Procel, director general del subsistema educativo. Es una carrera de seis semestres que busca preparar al alumno en un nivel técnico basado en competencias.

En conferencia de prensa para anunciar el segundo Foro Internacional de Inteligencia Artificial, el director del CECyTEM señaló que la carrera abrió en 2024 con ingreso de 40 jovenes, de los cuales, son 35 los que egresarían de esta primer generación en el plantel de Uruapan.

Actualmente son 168 los jóvenes que estudian dicha carrera. Agregó, se busca que la carrera en IA se imparta en todos los planteles de modalidad presencial.

Recalcó que el año anterior hubo un incremento en la matrícula en esta carrera, así como en la de Robótica.

Velazco Procel recalcó que esta carrera en específico evoluciona de la mano con el desarrollo de la IA. De la misma manera, recalcó que el desarrollo de la misma ha llevado al alumnado a trabajar en proyectos de renombre internacional.

Por su parte, Víctor Manuel Pérez Talavera, director académico, señaló que la carrera busca crear sistemas de procesamiento de datos de inteligencia artificial, implementar redes neuronales artificiales y procesar cuestiones de artificial artificial enfocadas a temas empresariales, así como Big Data.