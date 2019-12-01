Plazas automáticas a normalistas están fuera de la norma: Gaby Molina

Morelia, Michoacán, a 15 de octubre del 2025.- La titular de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, resaltó que otorgar plazas automáticas a los egresados normalistas está fuera de la ley desde hace aproximadamente 12 años tras la reforma educativa; aseguró que las asignaciones se realizan a través de listados ordenados.

En entrevista con medios de comunicación, la encargada de la política educativa del estado señaló que tanto el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, como la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, mantienen la normatividad sobre el proceso de asignación de plazas educativas, el cual se realiza de manera pública, dijo.

“Depende mucho del número de egresos, de la vacancia, la contratación, hoy lo que sí podemos decir es que, con base al impacto de la natalidad en Michoacán, se ha incrementado la demanda en secundaria, media superior y superior, ha disminuido en preescolar”.

Gaby Molina pidió recordar la realidad y contexto de Michoacán en materia educativa, por lo que es fundamental continuar con el trabajo en apego a la norma, pues en el pasado había corrupción, trámites engañosos a los docentes, crisis e inestabilidad.

Subrayó que no hay déficit de maestros, sino que continúan en la reubicación de docentes para que regresen a sus centros de trabajo, pues eran muchos quienes abandonaron sus comunidades luego del COVID, principalmente.