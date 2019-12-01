Participan estudiantes de UT San Juan en curso de emprendimiento en Texas

Participan estudiantes de UT San Juan en curso de emprendimiento en Texas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025
San Juan del Río, Querétaro, 21 de octubre del 2025.- Con el objetivo actualizar sus conocimientos en ecosistemas de emprendimiento e innovación a través del curso “Aprendizaje y Participación Global”, dos estudiantes de la Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia, de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan), realizaron una movilidad académica en el Alamo Colleges District, de San Antonio, Texas.

Con este programa, que forma parte de la alianza que existe entre ambas instituciones desde el año 2024, los alumnos de la UT San Juan también reforzaron sus habilidades internacionales como la adaptabilidad, dominio del idioma y la comunicación intercultural a través de metodologías de enseñanza que fortalecen el aprendizaje multicultural y su formación integral, además de adquirir herramientas de análisis, planeación, desarrollo y aplicación de proyectos que atiendan las necesidades propias de su entorno.

