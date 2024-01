Padres de familia se manifiestan contra director de secundaria, en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 23 de enero de 2024.- Padres de familia de la Secundaria General 1 se manifestaron a las afueras de ese centro educativo, en contra del director del plantel pues refieren que van varias acciones en las que no actúa conforme a los protocolos.

Al respecto, Rafael Ruiz explicó su situación personal dónde se le intentó negar a su hija el uso del uniforme con el que se siente cómoda. “En el caso de mi hija en particular, ella empieza a usar el uniforme de varón y pues hubo una situación donde me la detuvieron después me decían que no lo podía utilizar o si lo utilizaba era a través de una autorización expresa de la escuela”.

De acuerdo con el padre de familia, la gota que derramó el vaso fue que una menor al recibir un balonazo durante el tiempo de receso no fue atendida de manera adecuada y no se activó el seguro para que recibiera atención médica, solamente hicieron conocimiento a la madre, fue ella la que tuvo que llevarla a servicios médicos.

De igual manera, acusan al director de no atender de manera correcta un caso de homofobia en contra de un estudiante que se tuvo que dar de baja por el acoso recibido; de acuerdo al relato, tenía conocimiento de estos actos de los estudiantes contra la víctima y refieren que no se hizo un trabajo adecuado al respecto.

En ese sentido, esperan que actúen de manera adecuada las autoridades de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) que ya están al tanto de este caso y se espera que le den atención, a pesar de la movilización, los estudiantes tomaron sus clases de manera normal.