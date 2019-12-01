Orden en la educación, la mejor herencia para los michoacanos: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 10:53:43
Morelia, Michoacán, 15 de octubre de 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, puso fin a años de crisis en el sector educativo, al recuperar su rectoría y poner orden, con el propósito de garantizar el derecho a la educación pública y gratuita para miles de niñas, niños y adolescentes en Michoacán.

Recordó cómo en gobiernos anteriores las alumnas y alumnos de educación básica eran rehenes de demandas sindicales que solo beneficiaban a unos cuantos, con suspensiones de clases, incertidumbre y víctimas del abandono institucional, pero que ahora se ha revertido hasta lograr tres ciclos escolares completos. 

“La transformación educativa en Michoacán es hoy una realidad. Hoy, la educación se ha puesto en el centro de la vida pública, no como un privilegio, sino como un derecho humano de las infancias y las juventudes”, afirmó el mandatario. 

Ramírez Bedolla destacó que, con hechos, justicia y visión de futuro, en la entidad se salda una deuda histórica con los docentes, quienes hoy permanecen en las aulas gracias a que reciben pagos completos y a tiempo. “Con los maestros todo, sin ellos nada”, sostuvo.

Además, señaló que están siendo atendidos con dignidad, ya que más de 5 mil docentes pensionados y sus familias reciben actualmente atención médica gratuita y de calidad en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Michoacán, como parte de las acciones de justicia laboral.

Noventa Grados
