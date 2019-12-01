Ofrece UT San Juan la nueva carrera en Ciencia de Datos

Ofrece UT San Juan la nueva carrera en Ciencia de Datos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 08:10:53
San Juan del Río, Querétaro, 4 de febrero del 2026.- La Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan) ofrece, para el ciclo escolar 2026-2027, una nueva carrera en Ciencia de Datos como especialidad para la Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital que se ofrece en su plantel central.

Misma que busca impulsar la competitividad del sector productivo de la región y facilitar la toma de decisiones mediante el análisis de información y el uso de la tecnología, así como la aplicación de ciencias como las matemáticas, la estadística y el desarrollo de software.

Dirigida a egresados de preparatoria y bachillerato, la UT San Juan convoca a los interesados en formarse profesionalmente en esta área a presentar el examen de admisión que se aplicará el 12 de junio.

Ya pueden realizar su registro a través de la página de la universidad www.utsjr.edu.mx o solicitar mayores informes enviando un mensaje al número de WhatsApp 427 152 20 14 o al correo aspirantes.se@utsjr.edu.mx.

