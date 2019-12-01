Obtiene UT San Juan los tres primeros lugares en Concurso de Diseño de Puentes de Madera

San Juan del Río, Querétaro, 31 de marzo del 2026.- Estudiantes de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan) obtuvieron el primer, segundo y tercer lugar en el Cuarto Concurso de Diseño de Puentes de Madera, evento dirigido a estudiantes de Ingeniería Civil y áreas afines. En esta edición participaron 29 equipos provenientes de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), la Universidad Marista de Querétaro y la UT San Juan.

Al respecto, el rector de la UT San Juan, Fernando Ferrusca Ortiz, destacó que este tipo de actividades fortalecen la formación integral del estudiantado, al fomentar el trabajo colaborativo, la creatividad y la aplicación de conocimientos en contextos reales; además, contribuyen al desarrollo de su formación académica mediante el diseño de prototipos que atiendan criterios de resistencia, comportamiento y eficiencia estructural.

“Estos espacios permiten a nuestras y nuestros estudiantes poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación académica, desarrollar propuestas innovadoras y fortalecer sus habilidades para responder a los retos del entorno profesional”, puntualizó.

El primer lugar fue obtenido por el equipo FKS Structural Force, integrado por Fernando Flores Sánchez, Martha Susana Hernández Gómez y Kelly Pérez Torrijos; el segundo lugar correspondió al equipo VL 4-EVER, conformado por José Ángel Barrera Santos, Juan Carlos Sánchez Reséndiz y Jaime Moreno Pérez; mientras que el tercer lugar fue para el equipo Bulldozer’s, integrado por Carlos Eduardo Carranza Romero, Bryan Omar Cruz Barrón y Ángel Jaasiel Márquez Mondragón.

La evaluación de los prototipos estuvo a cargo de la presidenta del Colegio de Arquitectos de San Juan del Río, Raquel Jasso Velázquez, y del secretario del Colegio de Ingenieros Civiles de San Juan del Río, Jorge Suchil Tapia, quienes valoraron los proyectos con base en criterios técnicos, estructurales y de diseño.

Como representantes de las instituciones invitadas participaron también la coordinadora de la carrera de Arquitectura de la UAQ, Silvia Salas Aguilar, así como las y los docentes de la Universidad Marista de Querétaro, Graciela Dafné Hernández Delgado y César Augusto Rosales Rodríguez.