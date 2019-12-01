Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2025 a las 20:34:26

Morelia, Michoacán, 29 de noviembre de 2025.- Los equipos “Huevos Vitales” y “Agablero”, del Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico del Valle de Morelia, obtuvieron el primer y tercer lugar respectivamente, en la Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Emprendimiento e Innovación, InnovaTecNM 2025 realizada en la Ciudad de Pachuca, Hidalgo.

Así lo dio a conocer el director de la Casa de Estudios, Jesús Zalapa Alemán, quien explicó que el equipo de “Huevos Vitales” logró el triunfo en la categoría de Bienes de Consumo, dentro del Certamen de Proyectos de la competencia en la que participaron más de 270 proyectos provenientes de todo el país. El equipo de estudiantes de diversas carreras fue asesorado por la docente Nancy Cambrón Muñoz.

En el mismo certamen nacional organizado por el tecnológico Nacional de México, en el que compitieron 5 mil 600 proyectos en la primera etapa, el equipo Agablero obtuvo el Tercer Lugar de la categoría de Sostenibilidad y Cambio Climático y el Segundo Lugar en “Pitch”; su asesor es el catedrático Guillermo Andrade Espinosa.

El equipo que desarrolló el proyecto de producción de huevo orgánico, está conformado por José Armando Hernández Trujillo, Nadia Yunuén Mendiola Méndez, Zaid Julián Pedraza Pérez y Roberto Carlos Hernández Rodríguez.

El proyecto de Agablero fue concebido y desarrollado por Luis Ángel Ramírez Rangel, María Linda Herrera Herrera, Andrea Paola Chávez Silva.

El director del ITVM felicitó a las y los estudiantes ganadores, expresó que su compromiso, la calidad de su proyecto y su esfuerzo permanente son motivador para todos los que forman parte de la institución.

Obtiene Tecnológico del Valle de Morelia primer y tercer lugar nacional en InnovatecNM 2025

Participaron más de 6 mil 500 proyectos de los 254 planteles de TecNM del país

