Noviembre tendrá varios días de descanso escolar

Noviembre tendrá varios días de descanso escolar
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 21:41:02
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Ciudad de México, a 29 de octubre de 2026.- El calendario escolar de noviembre contempla varios periodos de descanso para estudiantes de educación básica, con motivo de las actividades administrativas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las conmemoraciones tradicionales y cívicas del país.

De acuerdo con la dependencia federal, el primer descanso comenzará el viernes 30 de octubre, debido a la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, por lo que alumnos de preescolar, primaria y secundaria dejarán de asistir a las aulas.

A este día se sumará el fin de semana y la suspensión de actividades del lunes 2 de noviembre, por la celebración del Día de Muertos, lo que permitirá que los estudiantes disfruten de cuatro días consecutivos sin clases. El regreso a las aulas está previsto para el martes 3 de noviembre.

Sin embargo, en San Luis Potosí el periodo de descanso será más extenso, luego de que el gobernador Ricardo Gallardo anunciara la suspensión de clases desde este jueves 29 de octubre, con el propósito de que niñas y niños pudieran participar en las actividades del festival Xantolo, una de las celebraciones tradicionales más representativas de la entidad.

En ese estado, las actividades escolares se reanudarán también el martes 3 de noviembre, por lo que los estudiantes tendrán cinco días consecutivos de descanso.

Además, durante noviembre habrá otras dos suspensiones de clases a nivel nacional: el lunes 16, por la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana, y el viernes 27, debido a una nueva sesión del Consejo Técnico Escolar.

De esta manera, noviembre contará con distintos días de asueto para la comunidad estudiantil, de acuerdo con el calendario oficial y las disposiciones de cada entidad.

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