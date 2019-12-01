Nombran a Guadalupe Santacruz Esquivel como Directora de Radio Nicolaita de la UMSNH 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 16:52:49

Morelia, Michoacán, a 12 de agosto de 2025.- Guadalupe Santacruz Esquivel, recibió el nombramiento como Directora de Radio Nicolaita, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Santacruz Esquivel, es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Vasco de Quiroga, además cuenta con una maestría en Gerencia Pública y Política Social por la Universidad Nova Spania.

En su trayectoria profesional, ha laborado en medios y en la administración pública de Michoacán.

Fue directora general del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y trabajó como coordinadora general de Comunicación Social del Gobierno de Michoacán. También se ha desempeñado como estratega de medios en campañas políticas.

Estuvo en Noticias ABC de Michoacán y en Classics Radio, además de que también formó parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán.

Hace unos meses, la Asociación Nacional de Locutores de México A.C., le otorgó el Micrófono de Oro 2025, por su trayectoria en medios y en el servicio público.