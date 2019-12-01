No vamos a dar marcha atrás a la autonomía universitaria, porque representa la libertad que tiene la UMSNH, señala Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 31 de marzo de 2026.- No vamos a dar marcha atrás con la autonomía de nuestra Universidad Michoacana, porque representa la libertad que tiene la institución en la toma de decisiones y porque es una atribución que fue otorgada a la casa de estudios en 1917, enfatizó la rectora Yarabí Ávila González, al encabezar el acto de ratificación de Escuelas Incorporadas.

Flanqueada por las directoras y directores de los distintos planteles ubicados en Morelia y en diversos puntos de la geografía estatal, la rectora ratificó el apoyo a las Escuelas Incorporadas, tras reconocer la labor que realizan y señalar que se continuará haciendo equipo para fortalecerlas.

En este marco, compartió que la autonomía universitaria ha permitido que la UMSNH avance en muchos temas que tienen un impacto positivo para los distintos sectores, tras ejemplificar la entrega del Reconocimiento “Legado Nicolaita”, incluir a las Escuelas Incorporadas en el Pase por Excelencia Académica y en el Premio “Padre de la Patria”, además del uso de los espacios universitarios por parte de su comunidad.

Aunado a ello, comentó que el programa de disminución de costo de titulación, también es parte de la autonomía de la institución, así como la modificación de planes de estudio, la creación de nuevas licenciaturas o el cierre de carreras que ya no son adecuadas a las necesidades de la sociedad, la actualización de Reglamentos y de la normativa universitaria, entre muchas otras cuestiones.

Durante el acto de ratificación de Escuelas Incorporadas, la rectora compartió con las y los directivos que se trabaja en diversas iniciativas con el objetivo de generar beneficios para estos planteles y para su comunidad. “Sientan el respaldo de toda la Universidad porque ustedes forman parte de ella y eso no queda ni la menor duda”.

Ávila agradeció el reconocimiento que le entregaron las y los titulares de Escuelas Incorporadas por el respaldo recibido en esta gestión. “Muchísimas gracias, sepan que en estos meses que me quedan como rectora seguirán teniendo el apoyo de esta administración y de todo el equipo para seguir creciendo como Escuelas Incorporadas y buscar alternativas que nos permitan ayudar a tantos jóvenes”, manifestó.

Por su parte, la directora de la escuela preparatoria “Silviano Carrillo Cárdenas” de Pátzcuaro, María Antonia López Carvajal, indicó que, con la ratificación de la incorporación de sus planteles a la casa de estudios se asume un compromiso de mayor profundidad y trascendencia, “se nos confía la responsabilidad de custodiar a través de nuestro trabajo cotidiano, el legado histórico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y al mismo tiempo, de fortalecer su presente y proyectar con decisión su futuro”.

Este documento que hoy recibimos, añadió, no sólo ratifica una incorporación administrativa, fortalece una alianza moral y educativa, nos convoca a la unidad, al esfuerzo compartido y al compromiso sostenido para que nuestras preparatorias sean auténticos semilleros de ciudadanos íntegros, conscientes y comprometidos.

Destacó la visión de la rectora Yarabí Ávila, quien dijo, ha impulsado una transformación positiva en la UMSNH, “gracias doctora por ese entusiasmo incluyente que inspira, convoca y motiva”.

En su turno, el director de la escuela preparatoria “Hidalgo y Morelos” del municipio de Charo, Eduardo García García, sostuvo que recibir esta ratificación es un orgullo, “nos congratula enormemente representar a la Casa de Hidalgo en cada uno de nuestros municipios”.

Reconoció la labor de la rectora nicolaita, al referir que se ha visto con claridad la implantación de nuevas carreras y posgrados en la Universidad, reformas importantes y un crecimiento y desarrollo de la institución, de igual manera, el avance en la relación con las Escuelas Incorporadas y la inclusión de sus estudiantes en diferentes logros y reconocimientos, “mismos que en las administraciones anteriores permanecíamos en el olvido”, afirmó.