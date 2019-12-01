Niños y jóvenes vivieron verano inolvidable en la UAG

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 07:59:41

Gudalajara, Jalisco, 25 de agosto del 2025.- Los Cursos de Verano 2025, organizados por la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE), reunieron a niños y adolescentes en un ambiente lleno de aprendizaje, deporte y cultura.

“Nos sentimos muy contentos con la respuesta, recibimos un total de más de 200 alumnos distribuidos en tres modalidades de curso”, comentó José Luis Velázquez, Coordinador de Gestión de la DAE y miembro del comité organizador.



Tres programas para diferentes edades

Los cursos estuvieron divididos en tres categorías:

Mi primer verano , dirigido a niños de 3 a 5 años.

, dirigido a niños de 3 a 5 años. Curso general , para niños de 6 a 12 años, con actividades deportivas y culturales.

, para niños de 6 a 12 años, con actividades deportivas y culturales. Deportes de aventura, para adolescentes de 13 a 15 años, con experiencias más dinámicas y retadoras.

Doce disciplinas deportivas y culturales

En el curso general, los participantes disfrutaron de un programa variado con doce disciplinas, siete deportivas y cinco culturales.

Las actividades deportivas incluyeron karate, natación, tenis, basquetbol, fútbol rápido, tochito y gimnasia, mientras que en el área cultural se ofrecieron talleres de arte, música, danza y teatro entre otros.

Los niños fueron organizados en tres grupos por edad, participando en tres clases distintas cada día durante cuatro semanas.

Formación en valores

Más allá de las actividades, los Cursos de Verano tuvieron como eje central la formación en valores a través del deporte y la cultura, una misión que la UAG busca transmitir en cada proyecto educativo.

“Queremos que los niños conozcan la oferta de actividades que tiene la Dirección de Asuntos Estudiantiles y que, al concluir el verano, puedan continuar participando en nuestras actividades extracurriculares”, señaló el coordinador.

Con sonrisas, aprendizajes y nuevas amistades, los Cursos de Verano 2025 llegaron a su fin, dejando en cada niño y adolescente la semilla de la disciplina, el compañerismo y el amor por la cultura y el deporte.

Más que unas vacaciones diferentes, esta experiencia se convirtió en un espacio para crecer, descubrir talentos y vivir valores que acompañarán a los participantes en cada etapa de su vida.