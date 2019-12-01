Nicolaitas son campeonas del Torneo de la Luna

Morelia, Michoacán, a 19 de diciembre de 2025.- Con la presencia de tres jugadoras y el técnico del Atlético Morelia-Universidad Michoacana Femenil, el equipo “Elvira Aracén” se consagró campeón del Torneo de la Luna 2025 al vencer en la gran final a la escuadra “Alicia Vargas”.

Dicha justa convocó a las mejores futbolistas Sub 21 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), en la que en un reñido encuentro por el título, que se desarrolló en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol en Toluca, el partido terminó 0-0 luego de los 90 minutos, lo que obligó a definir a las ganadoras en tanda de penales, donde la escuadra representante del Grupo 5 se impuso 4-3.

En lo que se refiere a las jugadoras nicolaitas, la defensa Kenia Pérez, la mediocampista Evelin Yépez y la delantera Sofía Medina disputaron este viernes todo el encuentro, además de que contaron con el estratega Francisco Farfán como auxiliar técnico.

Para acceder a la final, la selección del Grupo 5 de la Liga TDP superó con paso perfecto la primera fase al derrotar a los equipos de Eugenia Rubio, Martha Coronado y Conadeip, ya en semifinales venció a Irma Ramírez y en la pelea por el título se impuso a Alicia Vargas.

“Me siento muy contenta, muy feliz porque creo que eso era a lo que veníamos, a competir y llevar el trofeo a casa. Individualmente, me siento bien por haber aportado y por haber tenido la oportunidad de ser campeona de goleo”, compartió Sofía Medina, quien además terminó como la máxima anotadora del certamen con tres tantos en cinco partidos.

“Feliz, orgullosa y satisfecha. Creo que este logro es parte del buen trabajo que hacemos en el Atlético Morelia-Universidad Michoacana, entrenar y ser constantes es lo que nos ha llevado a llegar más lejos”, manifestó Kenia Pérez.

“Estamos muy satisfechas con el resultado, era nuestro objetivo llevarnos el trofeo y lo conseguimos con mucho trabajo. Me siento muy feliz por aportar con goles y que se me diera acá me hizo sentir muy feliz y satisfecha”, expresó Evelin Yépez.

“Bastante contentos por el resultado que se obtuvo, la verdad se conformó muy buena selección y ahí están los resultados. Es importante que se fijen en las chicas del Atlético Morelia-Universidad Michoacana, que las seleccionen y que también formen parte de este logro”, aseveró el estratega nicolaita Francisco Farfán, quien fungió como auxiliar del cuadro campeón.