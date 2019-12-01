Nicolaitas siguen destacando, 'El Tigre' Castro anota en juego de preparación del Atlético Morelia 

Morelia, Michoacán, a 31 de diciembre de 2025.- El mediocampista y goleador del Atlético Morelia-Universidad Michoacana, Cristian 'El Tigre’ Castro, sigue levantando la mano para ganarse un lugar en el Atlético Morelia de la Liga de Expansión, luego de que este martes anotara el gol con el que los Canarios derrotaron 1-0 a Irapuato en partido de preparación que se desarrolló a puerta cerrada en el Estadio Morelos.

"Es una motivación muy grande el estar presente en los partidos de pretemporada del Atlético Morelia y poder aportar un gol contra Irapuato me motiva más a seguir esforzándome en los entrenamientos y en los partidos. Es un gran paso que estoy viviendo por la oportunidad que me dan de disfrutar estos partidos", compartió 'El Tigre'.

Castro Ortiz, quien tiene 21 años de edad y es estudiante de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas (FCCA) de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), ha estado presente en toda la pretemporada del cuadro rojiamarillo y ha jugado en los cuatro partidos amistosos.

Cabe mencionar que en la presente temporada del Atlético Morelia-UMSNH en la Liga de Tercera División Profesional (TDP), el ‘Tigre’ marcha como líder de goleo con 16 anotaciones en 10 juegos, con lo que además se coloca en el noveno puesto a nivel nacional.