Nicolaitas reciben la visita del destacado científico, Antonio Lazcano Araujo; UMSNH reconoce su trayectoria y contribución 

Morelia, Michoacán, a 24 de octubre de 2025.- El destacado científico, Antonio Lazcano Araujo, Doctor Honoris Causa por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) visitó la institución para brindar la conferencia magistral “Aspectos recientes sobre el origen de la vida”, que convocó a cientos de estudiantes, docentes, investigadoras e investigadores nicolaitas, quienes mostraron un amplio reconocimiento al biólogo e investigador.

Con la representación de la rectora, Yarabí Ávila González, el secretario Académico, Antonio Ramos Paz, dio la bienvenida al doctor Lazcano, quien dijo, representa lo mejor de la ciencia mexicana, rigor, pasión y compromiso social, tras referir que su obra no sólo ha aportado a la comprensión del surgimiento de la vida desde la perspectiva de la biología evolutiva, sino que también ha sabido acercar la ciencia al gran público, demostrando que el conocimiento cuando se comparte con generosidad se convierte en una fuerza transformadora.

“Hoy nos honra con su presencia, con su palabra y con su pensamiento uno de los científicos mexicanos más destacados de nuestro tiempo, un maestro que ha trascendido las fronteras del conocimiento para inspirar a generaciones enteras, en la búsqueda de respuestas sobre la vida, su origen y su evolución”, enfatizó.

En su disertación, el doctor Antonio Lazcano, precisó que ninguna teoría científica permanece intacta, al referir que todas las teorías científicas se modifican en el tiempo porque son producto del intelecto de hombres y mujeres trabajando en medios socio específicos, sociales, económicos, históricos, intelectuales, y al paso del tiempo estos cambian y las teorías se van modificando.

El científico originario de Baja California, explicó que la evidencia experimental y analítica sugiere que antes del origen de la vida ya existía una gran diversidad de compuestos orgánicos de importancia bioquímica, muchos catalizadores orgánicos e inorgánicos, purinas y pirimidinas, es decir, el potencial para polimerización molde-dirigida, compuestos capaces de formar membranas y material polimérico complejo.

Los seres vivos somos como los lenguajes, somos como los restos arqueológicos, nunca perdemos la historia, añadió, los seres vivos evolucionamos sin perder lo que tuvo un valor adaptativo, siempre evolucionamos agregando capaz de innovaciones evolutivas, y en realidad los que hacemos evolución celular o evolución molecular lo que estamos haciendo es una especie de arqueología molecular, en donde tratamos de irnos hacia atrás en el tiempo para ver cómo recuperamos evidencias de los procesos, de las moléculas, con la esperanza de llegar a lo más antiguo que podamos deducir.

“No lo hemos logrado, pero en esa búsqueda se dan cuenta que hay una aventura intelectual abierta para todos y para todas, para estudiantes, para profesores, para investigadoras, que es exactamente uno de los grandes atractivos de la actividad científica”, sostuvo.

El secretario Académico, Antonio Ramos, indicó que la visita del doctor Lazcano a la institución, permite reafirmar el papel de la Universidad Michoacana como un espacio de encuentro entre la ciencia y el humanismo, “esta casa de estudios se enorgullece contar entre sus Doctorados Honoris Causa con un investigador de su talla, cuya trayectoria académica, ética y docente representa un ejemplo de constancia, disciplina y amor por la ciencia, su ejemplo nos enseña que la investigación rigurosa y la curiosidad intelectual siguen siendo los pilares del progreso y de la libertad”.

En nombre de la rectora Yarabí Ávila, expresó el más sincero agradecimiento por compartir su tiempo, su experiencia y su pensamiento con la comunidad universitaria, “este encuentro deja una huella profunda en nuestras aulas y laboratorios”.

Tras exponer una semblanza del doctor Lazcano, el director de la Escuela de Estudios Superiores Interdisciplinarios (ESSI), Julio César Sánchez, señaló que la conferencia forma parte de la celebración de los primeros diez años del programa institucional de la Licenciatura en Biotecnología, una escuela en crecimiento y en consolidación, con el propósito de fortalecer la formación científica y humanista de la comunidad universitaria.