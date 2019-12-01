Nicolaitas de excelencia; Yarabí Ávila entregó reconocimientos a estudiantes con calificaciones más altas en examen de admisión

Morelia, Michoacán, a 10 de octubre de 2026.- Al hacer entrega de reconocimientos a estudiantes que obtuvieron las calificaciones más altas en los exámenes de admisión del Ciclo Escolar 2026-2027, la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, destacó el esfuerzo, la trayectoria y el compromiso de todas y todos los jóvenes que lograron excelentes resultados en su evaluación.

Frente a cientos de alumnas y alumnos de los diversos programas educativos que oferta la casa de estudios, así como de sus familiares, y acompañada de las directoras y directores de las dependencias académicas, la rectora indicó que este logro no es un punto final sino el punto de partida para alcanzar nuevas metas. “Ahora que ya forman parte de la familia nicolaita deben sentirse orgullosas y orgullosos porque los arropa una institución de gran historia”.

Ávila compartió que durante la presente administración se han podido genera muchos cambios positivos en la Máxima Casa de Estudios, entre ellos, la actualización de la Ley Orgánica y del Estatuto Universitario, la Reforma Constitucional de la UMSNH, la generación de nuevas licenciaturas, así como diversas acciones en beneficio de la comunidad estudiantil, docente y administrativa, tras referir que los objetivos alcanzados se han concretado a través del trabajo en equipo.

“Nosotros no le tememos al cambio, estamos seguras y seguros que la Universidad Michoacana tiene que seguir creciendo, porque nicolaitas somos muchos, y una vez que se ingresa a la Universidad, una vez que formamos parte de esta historia, de esta gran institución, es muy difícil que nos podamos alejar de ella”.

A las y los estudiantes los invitó a luchar por sus sueños, así como a seguirse preparando, tras referir que la calificación no lo es todo, ya que se requiere personas íntegras, con sensibilidad, con compromiso y con honestidad.

La rectora apuntó que las madres y padres de familia son parte importante de la UMSNH, por lo que afirmó que las puertas de la institución siempre estarán abiertas para escucharlos y para trabajar de manera conjunta. “Muchas gracias a todas y a todos ustedes por confiar en la Universidad Michoacana, felicidades a nuestras y nuestros estudiantes que hoy son reconocidos”.

Por su parte, el secretario Académico, Antonio Ramos Paz, sostuvo que este día es histórico para la UMSNH, ya que por primera ocasión, se reconoce públicamente a las y los alumnos que obtuvieron las calificaciones más altas en el examen de admisión y que hoy forman parte de alguno de los programas educativos que ofrece la institución.

“Esta ceremonia es una iniciativa de nuestra rectora, la doctora Yarabí Ávila, quien ha impulsado una política educativa en la que el reconocimiento al mérito, la excelencia académica y el bienestar de nuestras y nuestros alumnos constituyen prioridades fundamentales”.

Destacó la constancia de las y los jóvenes, al referir que su logro adquiere especial relevancia porque participaron en procesos de admisión académicamente rigurosos. “Hoy reciben un reconocimiento por haber sido de los mejores al ingresar a nuestra Universidad, pero el reconocimiento más importante llegará cuando, con sus conocimientos, sus valores y sus acciones, contribuyan a construir un Michoacán y un México mejores”, enfatizó.