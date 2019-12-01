Morelia Lab reúne conocimiento, innovación y emprendimiento durante su segundo día de actividades

Morelia Lab reúne conocimiento, innovación y emprendimiento durante su segundo día de actividades
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 19:37:09
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Morelia, Michoacán; 07 de octubre de 2026.- Con una agenda que reunió conocimiento, innovación y emprendimiento, Morelia Lab desarrolló su segundo día de actividades con 19 conferencias, dos conversatorios y el encuentro Espacio Emprende, en el que jóvenes presentaron proyectos con potencial de crecimiento ante un jurado de especialistas e inversionistas.

A lo largo de la jornada, especialistas compartieron conocimientos y experiencias en temas relacionados con la innovación, el desarrollo tecnológico y las nuevas herramientas digitales. Entre las conferencias destacaron “Transformando el futuro: STEM e Innovación”, a cargo de Emanuel Linares Contreras; “La Ciber Seguridad de las Radiofrecuencia”, impartida por Marco Antonio Solís; “De la idea al ecosistema: Vinculación real para impulsar ciudades inteligentes”, con Sofía Godínez Torres, y “The City App: Una plataforma que conecta a la gente con su comercio, sus eventos y su gobierno”, con Saraí Cortés Ortiz y Manuel Ochoa.

La programación también incluyó temas como la planeación de sistemas para el nexo agua, energía y alimentos; inteligencia artificial y toma de decisiones; movilidad e innovación científica y tecnológica aplicada a la astronomía, entre otros.

En el conversatorio “E-Gov: Innovación, privacidad y confianza ciudadana”, Elizabeth Vázquez Bernal, César Arturo Sereno Marín, Mario Castillo Torres y Sergio Lemus Calderón analizaron los retos y oportunidades de incorporar tecnologías digitales a los servicios públicos, así como la importancia de garantizar privacidad, seguridad y confianza ciudadana.

Asimismo, en “Gobernanza de la Inteligencia Artificial en México: retos desde las humanidades digitales y los derechos humanos”, Yunitzilim Rodríguez Pedraza, Luis Gerardo Samaniego Santamaría y Héctor Pérez Pintor abordaron los desafíos que plantea el desarrollo y uso de estas tecnologías desde una perspectiva social y de derechos humanos.

Espacio Emprende

Como parte de Morelia Lab se realizó también Espacio Emprende, donde siete proyectos tuvieron la oportunidad de presentar sus propuestas ante un jurado integrado por especialistas e inversionistas, con el objetivo de acercarlos a oportunidades de financiamiento, acompañamiento y desarrollo.

Tras la deliberación del jurado, los proyectos ganadores fueron los siguientes: Kinex, kit electromecánico adaptable a bicicletas convencionales, que obtuvo el primer lugar; Monarka Tech, proyecto de capacitación mediante drones y Dron Soccer, que obtuvo el segundo; y Granos Selectos, dedicado a la distribución de granos y tecnificación del sector agrícola, que logró el tercer lugar. Además de recibir su constancia de participación, los proyectos ganadores podrán acceder a apoyos de diversa índole para fortalecer y desarrollar sus emprendimientos.

Con esta programación, Morelia Lab genera un espacio de encuentro entre juventud, conocimiento, innovación y emprendimiento, al acercar nuevas ideas, herramientas y soluciones frente a los retos actuales y futuros de la ciudad.

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