Mil 493 usuarios se registran en el Centro Regional Consuelo Martínez de Gómez del DIF Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 18:45:17
Querétaro, Querétaro, 9 de febrero del 2026.- La procuradora de Atención y Protección Integral de Personas Adultas Mayores del Sistema Estatal DIF, Paola Fernández Trejo, informó que se continúan recibiendo en el Centro Regional de Desarrollo Humano “Consuelo Martínez de Gómez” a usuarios de los municipios de Tequisquiapan, Ezequiel Montes, Cadereyta, Tolimán, Colón y San Juan del Río.

Lo anterior con la finalidad de ofrecerles actividades y talleres para impulsar su bienestar físico y mental.

Asimismo detalló que en la actualidad registran cerca de mil 493 beneficiarios, quienes acuden principalmente a los cursos de yoga, taichi, acondicionamiento físico, danzón y coro además reciben consultas de geriatría, odontología, psicología, tanatología, fisioterapia, trabajo social y asesoría jurídica.

Las personas mayores de 60 años de edad pueden consultar información en las redes sociales del DIF Estatal y en el teléfono 4272713943. 

