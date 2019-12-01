Michoacán, primer estado del país que dotará Internet gratuito a estudiantes de prepa y universidad: Iemsysem

Morelia, Michoacán, a 15 de enero de 2026.- Michoacán se convertirá en la primera entidad del país en garantizar el acceso a Internet gratuito a estudiantes de bachillerato y universidades públicas, destacó la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda.

Lo anterior, tras la firma del convenio entre el Gobierno de Michoacán y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mediante el cual más de 237 mil estudiantes de más de 40 instituciones públicas de educación media superior y superior contarán con acceso a servicios de Internet desde sus dispositivos digitales.

La titular de Iemsysem subrayó que se trata de un programa histórico para Michoacán y para el país, impulsado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, cuyo objetivo es garantizar el acceso a Internet como un derecho humano y contribuir a la reducción de la brecha digital entre la juventud.

“La conectividad y el acceso a Internet son herramientas fundamentales para fortalecer la permanencia escolar y el desarrollo académico de nuestras y nuestros estudiantes; por ello, en las próximas semanas iniciaremos la entrega de chips para las y los jóvenes beneficiarios”, señaló.

La titular del Iemsysem adelantó que será durante la tercera semana de febrero cuando comience la entrega de chips en las instituciones educativas participantes, entre las que se encuentran universidades tecnológicas y politécnicas, institutos tecnológicos descentralizados y diversos subsistemas de educación media superior.

Detalló que el programa beneficiará a más de 237 mil estudiantes, de los cuales más de 142 mil cursan el nivel medio superior y más de 94 mil el nivel superior, pertenecientes a instituciones estatales, federales, nacionales y autónomas.