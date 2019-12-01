Michoacán palpita en la historia nacional: Fritz Glockner

Morelia, Michoacán, a 07 de octubre de 2026.- “Michoacán palpita en la historia nacional”, afirmó el escritor, historiador y académico, Fritz Glockner Corte, al brindar una conferencia de prensa y posteriormente una charla a integrantes de la comunidad nicolaita en el marco del 50 Aniversario de la Escuela Preparatoria “Isaac Arriaga”.

El autor de obras destacadas entre las que se cuenta el libro "Los años heridos. La historia de la guerrilla en México 1968-1985", visitó la Biblioteca Pública Universitaria, en donde compartió con las y los representantes de los medios una reseña de su última obra.

Acompañado por el secretario de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, Miguel Ángel Villa Álvarez, en representación de la rectora Yarabí Ávila González, así como del director de la preparatoria “Isaac Arriaga”, Manuel Calderón y de la profesora decana, Guadalupe Estrada, Fritz Glockner se describió como un intento de soldado batallador, constructor de la defensa de las memorias para tener la capacidad de soñar nuevos anhelos y saber sembrar sueños y no pesadillas.

Señaló que siempre se ha considerado como un personaje que tiene que defender la memoria, “aquel que no sabe resguardar su nostalgia como individuo y como sociedad, está condenado a no saber cultivar los anhelos, las utopías, los sueños, y sino cultivas el sueño terminas cultivando la pesadilla”.

Recordó que sus inicios como escritor se deben a su inquietud por conocer qué pasaba con la violencia política y la represión del Estado Mexicano sobre aquellos que intentaban modificar las estructuras políticas, sociales, económicas y hasta sexuales de este país, “me estoy refiriendo a la izquierda radical que de pronto en acto de desesperación y como respuesta a las agresiones del Estado Mexicano actúan de manera violenta”.

A principios de los años 60s, refirió, una serie de jóvenes campesinos, maestros, normalistas optan por la transformación y el cambio ante las actitudes conservadoras y represivas que se presentaban en el país.

Explicó que su padre Napoleón Glockner se incorporó a uno de los 39 diversos grupos clandestinos radicales que se habían fundado en México, siendo detenido y encarcelado en el Palacio de Lecumberri en el año de 1974.

En este sentido, indicó que había una serie de generaciones y de presos, y refirió que era necesario dar a conocer sus historias, de esta forma compartió que ha dedicado tres décadas a intentar descubrir estas historias ocultas, “es así como he generado obra tanto literaria como histórica, y que un par de ellos han sido llevados a la pantalla, hoy por hoy, se encuentra en exhibición, la serie ‘Los años heridos’ que está basada precisamente en mi más reciente libro sobre historia de los movimiento armados, y que tiene que ver con eso, con la recuperación de la memoria”, apuntó.

Por su parte, el secretario de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, Miguel Ángel Villa Álvarez, indicó que la intención de este espacio es hablar de la propia historia, del proceso de recuperación de la memoria, “y de cómo la Universidad Michoacana también está permeada de toda esta parte de conciencia de lucha social desde su propio origen, y también los alcances que la propia casa de estudios tiene a través de sus programas, de sus proyectos educativos, como un referente simbólico, histórico, por su herencia, por su origen y por su compromiso social”.

Al dar la bienvenida, el director de la preparatoria “Isaac Arriaga”, Manuel Calderón, señaló que a 50 años de su creación, la dependencia académica ha sido una escuela que desde su origen en los años setentas, específicamente en el 76, trajo consigo toda una serie de movimientos tanto sociales como culturales y educativos, “es un gran honor tener la visita de Fritz Glockner quien ha recopilado en su libro muchas de las experiencias sobre el tema de la Guerra Sucia en México”.

La profesora decana, María Guadalupe Estrada, recordó los inicios de la preparatoria tras señalar que fue fundada por un puñado de jóvenes rebeldes, comprometidos con un movimiento nacional muy grande donde participaban quienes entendían la dignidad y el verdadero amor al conocimiento, “la escuela nació en medio de la guerra, es una escuela con memoria que ha resistido cincuenta años en lucha, porque el humanismo esté fundamentado en la praxis, el pensamiento de Hidalgo, de Morelos y el nombre de nuestra escuela, Isaac Arriaga, no puede estar ausente de ese compromiso”.