Michoacán, listo para el regreso a clases: Gaby Molina

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 14:03:06

Morelia, Michoacán, a 25 de agosto del 2025.- La Secretaria de Educación en el Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, informó que Michoacán está listo para dar inicio al ciclo escolar 2025-2026, con el regreso a clases de un millón 247 mil 21 estudiantes en todos los niveles educativos, en el que también retornan a las aulas 83 mil 493 docentes en 12 mil 795 escuelas en la entidad.

La encargada de la política educativa del estado aseguró que las condiciones están listas para garantizar el arranque del que será el cuarto ciclo escolar completo en Michoacán. Destacó que se han entregado más de seis millones de libros de texto gratuito y continúa la distribución de ejemplares destinados a la educación indígena.

Entre los avances alcanzados, se subrayó que 334 mil preinscripciones se realizaron mediante la plataforma SEE Digital, lo que marca un paso importante hacia la digitalización de trámites educativos, de los cuales, ocho de cada diez ya se realizan en línea.

Gaby Molina también resaltó que se han entregado ocho mil basificaciones y tres mil 818 plazas a docentes de nuevo ingreso durante la administración del gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla.

Asimismo, se logró que el 100 por ciento de trabajadores de la educación cobren vía tarjeta bancaria y que 159 mil personas superaran el rezago educativo en el estado.