Michoacán, líder en reducir el rezago educativo: Gabriela Molina

Morelia, Michoacán, 9 de marzo de 2026.- Michoacán tuvo una reducción histórica del rezago educativo, ocupando el primer lugar en todo el país, según el análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (Imco), informó la secretaria de Educación, Gabriela Molina. Durante la rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se detalló que este avance histórico coloca a la entidad por encima de estados como Jalisco, Guanajuato, Ciudad de México y Nuevo León.

“Reducir el rezago educativo significa abrirle la puerta del futuro a miles de niñas, niños y jóvenes; cada estudiante que permanece en la escuela, que culmina un grado, es una esperanza que se fortalece para Michoacán, por ellos y para ellos trabajamos escuela por escuela todos los días”, afirmó la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), y destacó que estos resultados son el fruto de una estrategia centrada en el territorio, donde la asistencia a las aulas y el acompañamiento pedagógico son prioridades.

Esta mejora en los indicadores escolares se integra de manera fundamental en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el cual concibe a la educación como el motor principal para el bienestar y la estabilidad social. La secretaria de Educación puntualizó que reducir el rezago educativo no solo es un logro académico, sino una acción directa para ofrecer mejores oportunidades de vida a las niñas, niños y jóvenes, alejándolos de contextos de vulnerabilidad.

La confianza generada por las finanzas sanas y el orden administrativo permite que los esfuerzos se concentren en lo más importante: que los estudiantes permanezcan en las escuelas. El reporte del Imco, basado en cifras de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, evidencia que el estado pasó de los últimos lugares a encabezar la lista nacional en reducción de rezago, consolidando una ruta de mejora continua que hoy lo posiciona como referente en el país.