Michoacán, ejemplo nacional de apoyos educativos en todos los niveles: Iemsysem

Morelia, Michoacán, 10 de marzo de 2026.- Michoacán se consolida como modelo nacional en materia de becas educativas al contar con una red de apoyos que acompaña a las y los estudiantes desde la educación básica hasta el nivel superior, destacó la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda, al subrayar que estas políticas públicas buscan garantizar que ninguna o ningún joven abandone sus estudios por falta de recursos.

La titular del Iemsysem explicó que esta cadena de respaldo se fortalece con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y respaldado en la entidad por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, mediante programas coordinados que brindan acompañamiento a las y los estudiantes en cada etapa de su formación, generando mejores condiciones para que continúen su trayectoria académica.

En ese sentido, destacó la puesta en marcha de la Beca Gertrudis Bocanegra, que beneficiará a más de 43 mil estudiantes universitarios de instituciones públicas del estado con mil 900 pesos bimestrales destinados a gastos de transporte. Los primeros pagos comenzarán a realizarse en este mes, con el objetivo de fortalecer la permanencia escolar y apoyar la continuidad de los estudios superiores.

Subrayó que estas acciones se complementan con iniciativas como el Programa Data, mediante el cual se otorgará internet gratuito, en una primera etapa, a más de 106 mil estudiantes de instituciones públicas de nivel medio superior y superior, ampliando el acceso a herramientas digitales indispensables para su formación académica.

La responsable de la educación media superior y superior en el estado destacó que el compromiso del Gobierno de Michoacán es impulsar una educación más equitativa, inclusiva y con mayores oportunidades para las juventudes, a través de un sistema integral de apoyos que también brinda mayor tranquilidad a las y los estudiantes y a sus familias, al contar con condiciones más seguras para continuar su formación académica.