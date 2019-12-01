Michoacán cierra brecha digital con D4TA; 116 mil estudiantes recibirán internet gratis

Morelia, Michoacán, 23 de marzo de 2026.- Un total de 116 mil 828 estudiantes de bachillerato y licenciaturas de instituciones públicas de Michoacán serán beneficiados con acceso a internet gratuito, a través del programa D4TA Datos Gratis, informó la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda.

En conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la titular del instituto destacó que este programa registra un 80 por ciento de avance en la distribución de tarjetas SIM en los 538 planteles públicos del estado, consolidándose como una estrategia para garantizar el acceso a la conectividad y fortalecer la educación.

Asimismo, detalló que, durante la segunda convocatoria realizada del 17 al 20 de marzo, cerca de 10 mil estudiantes adicionales se registraron para acceder a este beneficio, ampliando el alcance del programa en todo el territorio estatal.

Para facilitar la entrega a estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se han habilitado diversos puntos de Morelia, entre ellos el Centro de Convenciones (Ceconexpo), la Secretaría de Turismo estatal, la Comisión Forestal de Michoacán, Plaza U y el Teatro Ocampo, donde las y los estudiantes pueden recoger y activar su chip.

Finalmente, la funcionaria estatal recordó que la entrega y activación de tarjetas SIM continuará hasta el viernes 27 de marzo, tanto en planteles educativos como en los centros de distribución para el caso de alumnos nicolaitas, por lo que hizo un llamado a las y los jóvenes a acudir en tiempo y forma para no perder este apoyo.