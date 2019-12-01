Michoacán celebra la enseñanza y tradición rebocera en la FIL de Guadalajara: Gabriela Molina

Guadalajara, Jalisco, a 30 de noviembre de 2025.- Michoacán presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025 el número "Rebozos de Michoacán" de la editorial Artes de México, con la participación de la secretaria de Educación, Gabriela Molina, quien destacó que el estado “necesita del tejido más consistente de su historia”, construido desde la esperanza, la paz y la cultura que florece en las comunidades.

Durante el evento participaron los autores del número, Amalia Ramírez Garayzar y Eduardo López, así como Alberto Ruy Sánchez y Margarita de Orellana, de Artes de México. La secretaria agradeció al equipo editorial por crear un testimonio que “cobija nuestra memoria” y que recupera el origen, los usos, la enseñanza y evolución del rebozo como símbolo de identidad y pertenencia en Michoacán.

La presentación contó con la presencia de Bertha Estrada Huipe, maestra rebocera de Ahuirán, y de su hijo Mateo Rodríguez, quienes representan a la quinta y sexta generación de una familia dedicada al telar de cintura. Sus obras han sido reconocidas en concursos estatales, nacionales e internacionales, y su participación dio vida al legado rebocero que distingue a comunidades de Michoacán.

Gabriela Molina subrayó que esta tradición se sostiene gracias a la creatividad y dedicación de mujeres y hombres artesanos, cuya labor convierte un conjunto de hilos en piezas de arte. Recordó también a la maestra Cecilia Bautista, precursora del rebozo emplumado, cuya historia refleja que este oficio es una forma de vida, sustento y de amor por las raíces.

Asimismo, destacó la diversidad regional que caracteriza al rebozo michoacano, desde La Piedad y Santa Cruz hasta Tarecuato, Aranza y Ahuirán, donde persisten técnicas, colores y estilos que narran la profundidad cultural del estado. Cada comunidad, señaló, aporta un lenguaje propio que fortalece la identidad michoacana.

Finalmente, la secretaria afirmó que este número de Artes de México es una ventana para mostrar al país y al mundo la grandeza del arte textil de Michoacán, y un recordatorio de que detrás de cada rebozo hay una historia humana que merece ser contada y transmitida como parte de una enseñanza ancestral.