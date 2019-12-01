Michoacán a la vanguardia en IA; más de 12 mil jóvenes ingresan a cursos

Michoacán a la vanguardia en IA; más de 12 mil jóvenes ingresan a cursos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 14:30:53
Ciudad de México, 28 de enero de 2026.- Un total de 12 mil 229 estudiantes de preparatoria y universitarios de Michoacán, iniciaron cursos en Inteligencia Artificial a través del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, impulsado por el Gobierno de México con la participación de diferentes institutos tecnológicos, universidades y bachilleratos.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones de México, José Antonio Peña Merino, sostuvieron una reunión de evaluación sobre el ingreso a los cursos que iniciaron este mes y los próximos a arrancar en febrero.

Junto con la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán, Mariana Sosa Olmeda, se detalló que 7 mil 154 jóvenes universitarios se registraron y 5 mil 075 de bachillerato hicieron lo propio en Michoacán.

Compartieron que hay 11 sedes del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial en seis institutos tecnológicos federales en la entidad: el de Morelia, ⁠Lázaro Cárdenas, La Piedad, ⁠Zitácuaro, ⁠Jiquilpan y Valle de Morelia, así como en cinco tecnológicos descentralizados en Apatzingán, Zamora, Uruapan, Ciudad Hidalgo y Tacámbaro.

Además de que participan los tecnológicos de Morelia, Valle de Morelia, Zitácuaro, Lázaro Cárdenas, La Piedad, Jiquilpan, Apatzingán, Zamora, Uruapan, Ciudad Hidalgo y Tacámbaro, y subsistemas de nivel medio superior como el Colegio de Bachilleres, Cecytem, Conalep, Cetis y Cbtis.

