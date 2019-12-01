Masiva participación en la rodada nicolaita; se vivió un ambiente de compañerismo

Masiva participación en la rodada nicolaita; se vivió un ambiente de compañerismo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 20:36:12
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Morelia, Michoacán, a 21 de abril de 2026.- En medio de un gran ambiente, se desarrolló la noche de este martes la edición 26 de la tradicional Rodada Nicolaita que cada mes realiza la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) con una masiva participación que reunió a más 500 personas, quienes se dieron cita para activarse físicamente, pero también para pasar un rato agradable. 

"Fue una muy buena participación, estamos contentos con esta rodada del mes de abril, rompimos récord, tuvimos bicicletas agotadas, la comunidad universitaria se volcó. Los alumnos ya tienen esta acción, igual que muchas que ha impulsado la rectora Yarabí Ávila, como un referente no sólo dentro de la Universidad sino de la ciudad”, compartió el director del Deporte Universitario e Infraestructura Deportiva, Gustavo Farías Echenique. 

Con esto, añadió, demostramos que la UMSNH no para, sigue trabajando, igual que nuestra rectora y nuestras autoridades en pro de la educación y de la comunidad universitaria y que seguiremos haciendo muchas acciones en favor de la educación, del deporte y la cultura. 

 "A mí me encanta esta actividad, le estoy dando más al ciclismo y aproveché para participar en la rodada y aparte hay muchos jóvenes, me gusta el ambiente, la emoción, es la primera vez que participo, pero me gustó", comentó Diego Luna Portillo, egresado de la Facultad de Psicología. 

Por su parte, Grecia Belén, estudiante de la Licenciatura en Enfermería, comparto que asistir a la rodada es muy agradable, ya que se fomenta la actividad física. “Es la segunda vez que participo y sí me ha gustado la experiencia, sí la recomiendo".

Cabe mencionar que en esta ocasión el recorrido fue de poco más de 11 kilómetros saliendo desde el Estadio Universitario, y se recorrieron algunas de las principales avenidas de la ciudad de Morelia.

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