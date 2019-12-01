Más de 55 mil nuevos estudiantes de prepa y universidad en Michoacán recibirán becas escolares

Morelia, Michoacán, 15 de noviembre de 2026.- Comenzó en Michoacán la entrega de tarjetas de las becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra a más de 55 mil estudiantes de nuevo ingreso de instituciones públicas de educación media superior y superior, informó la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda.

La funcionaria estatal destacó que hasta el 30 de noviembre se llevará a cabo este proceso para que las y los nuevos beneficiarios puedan recibir directamente sus apoyos económicos, como parte de las estrategias impulsadas por los gobiernos de Michoacán y de México para garantizar la permanencia escolar y evitar que las dificultades económicas sean un obstáculo para continuar estudiando.

Explicó que estos apoyos corresponden a las becas Benito Juárez para estudiantes de bachillerato, por un monto de mil 900 pesos bimestrales; el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, que otorga cinco mil 800 pesos bimestrales, y la beca de transporte Gertrudis Bocanegra, que ofrece mil 900 pesos bimestrales para estudiantes de educación superior. Con ello, se busca fortalecer las oportunidades educativas de las juventudes michoacanas.

Sosa Olmeda llamó a las y los estudiantes de nuevo ingreso a mantenerse atentos a la información de sus respectivos planteles educativos para conocer las fechas, sedes e indicaciones para recibir sus tarjetas. Asimismo, señaló que quienes deseen consultar el estatus de su solicitud de beca pueden hacerlo ingresando su número de folio en el portal oficial: https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consultafolio/

Finalmente, reiteró que la coordinación entre los gobiernos federal y estatal permite seguir avanzando en el acceso y permanencia educativa, para que cada vez más jóvenes de Michoacán cuenten con las herramientas y oportunidades necesarias para construir su futuro a través de la educación.