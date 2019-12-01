Más de 52 mil estudiantes son atendidos por el Programa Nacional de Inglés: SEE

Pátzcuaro, Michoacán, a 14 de noviembre de 2025.- Con la participación de maestras, maestros y asesores educativos especializados del Programa Nacional de Inglés (Proni), la Secretaría de Educación del Estado (SEE), a cargo de Gabriela Molina, realizó el Congreso Estatal Proni, un espacio para fortalecer las prácticas de enseñanza del idioma inglés en educación básica y que en Michoacán atiende a 52 mil estudiantes.

La subsecretaria de Educación Básica, Carmen Escobedo, acudió al encuentro y reconoció el crecimiento que ha tenido este programa en cobertura y atención. Actualmente llega a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en 56 municipios, lo que representa un avance sostenido respecto a años anteriores.

Este crecimiento ha sido posible gracias al trabajo de los 144 asesores educativos especializados, quienes acompañan y capacitan al personal docente para mejorar la práctica en el aula. Estos ejercicios permiten reforzar el aprendizaje de miles de niñas, niños y adolescentes, y consolidar una educación multilingüe en Michoacán.

En el congreso impulsado por Héctor Nava, coordinador de Proni en el estado, se abordaron temas como las cuatro habilidades del inglés y sus sub habilidades, las adecuaciones de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) según el contexto escolar, así como espacios de intercambio de experiencias docentes.