Más de 375 mil personas alcanzadas con actividades culturales y deportivas en 2025 en gestión de Yarabí Ávila

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Diciembre de 2025 a las 17:19:57
Morelia, Michoacán, a 21 de diciembre de 2025.- A través de una amplia estrategia de actividades culturales, artísticas y deportivas, implementada por la administración de la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, se ha alcanzado beneficiar a más de 375 mil personas en el año 2025.

 

Con un total de cinco mil 980 eventos organizados por la Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, el Departamento de Auditorios, Teatros e Infraestructura Cultural y por el Departamento de Deporte Universitario e Infraestructura Deportiva, la casa de estudios ha creado, fortalecido o renovado varios programas que le han permitido impactar de manera positiva no sólo al interior de la Universidad sino a la sociedad en general, a fin de brindar a su comunidad estudiantil una educación integral sólida. 

 

A lo largo del año, también se han acercado parte de estas actividades a las Unidades Profesionales ubicadas en los diferentes municipios del Estado, realizando exposiciones y diversos eventos artísticos y culturales.

 

Mediante un trabajo constante, la Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria ha ejecutado programas permanentes que se han consolidado por su gran aporte, y también ha puesto en marcha nuevas acciones que han tenido gran aceptación por la comunidad nicolaita que disfruta de una amplia diversidad de opciones culturales y artísticas, las cuales también se acercan al público en general.

