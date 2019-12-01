Más de 20 mil jóvenes ingresan a Bachilleratos estatales gracias a Ingreso Único 2025: CEPPEMS

Querétaro, Querétaro, 26 de agosto del 2025.- En el marco de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior (CEPPEMS), que tiene como objetivo fortalecer la calidad educativa y alinear estrategias en beneficio de las y los estudiantes de bachillerato en la entidad, se dio a conocer que el proceso de Ingreso Único 2025 permitió la incorporación de 20 mil 448 jóvenes al nivel de bachillerato en los tres subsistemas estatales.

El coordinador ejecutivo de CEPPEMS y director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ), León Enrique Bolaño Mendoza, detalló que dicho encuentro contó con la participación de representantes de 10 subsistemas e institutos que imparten este nivel educativo, y se abordaron temas estratégicos como la orientación vocacional mediante la plataforma Contigo, tu Carrera Universitaria, los avances de Educación Dual, el Programa Estatal de Tutorías y la evaluación de las Rutas de Aprendizaje 2025.

“Querétaro mantiene avances significativos en indicadores como crecimiento de matrícula, disminución del abandono escolar y mejora en la eficiencia terminal, lo que posiciona a la entidad como la segunda a nivel nacional en escolaridad y reducción del rezago educativo”, destacó.

Finalmente, CEPPEMS subrayó la importancia del trabajo coordinado entre los subsistemas estatales: COBAQ, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Querétaro (CECyTEQ) y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP Querétaro), para fortalecer la permanencia escolar y garantizar a las y los jóvenes una educación de calidad, pertinente e incluyente.