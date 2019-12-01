Mantiene UT San Juan certificación de calidad educativa

San Juan del Río, Querétaro, 19 de agosto del 2025.- La Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan) logró mantener su certificación en la norma ISO 9001:2015, misma que es aplicable a los servicios educativos de ingeniería y licenciatura, así como a los servicios tecnológicos con los que cuenta la institución, informó el rector Fernando Ferrusca Ortiz.

El titular de la UT San Juan reconoció que la suma de esfuerzos y el compromiso, que desde el 2002, año en que se obtuvo por primera vez esta certificación, ha llevado a cabo el personal docente y administrativo, destacando que el trabajo en equipo y propositivo.

Lo cual ha permitido a lo largo de los años que la universidad se mantenga actualizados sus procesos y en el camino de la mejora continua, lo que permite seguir ofreciendo a la sociedad programas educativos de calidad.