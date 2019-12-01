Mantiene USEBEQ abierto el proceso para la vinculación de hermanos

Querétaro, Querétaro, 10 de diciembre del 2025.- La coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía, informó que las madres, padres de familia o tutores tienen hasta el 16 de enero para llevar a cabo, en el portal para Padres de Familia de la página de este Organismo, la vinculación de hermanos en educación básica.

Quintanar Mejía señaló que este trámite no reemplaza la preinscripción, su objetivo es asegurar en el proceso de preinscripciones la preasignación en la misma escuela para los menores que ingresen a una primaria o secundaria pública de la USEBEQ y que ya tengan hermanas o hermanos en ese mismo nivel educativo.

“En esta etapa, el proceso solo es para aspirantes que ingresarán a primer grado con hermanos que están cursando los grados de primero a quinto de primaria o primero y segundo de secundaria, por lo que no procede la vinculación si el hermano o hermana está cursando el último grado del nivel”, precisó.

Para realizar este proceso, las madres, padres de familia o tutores deberán ingresar a https://portal.usebeq.edu.mx en la opción de vinculación parental, en donde es indispensable leer el cuadro informativo que da a conocer el proceso para asegurarse de las opciones aplicables a su caso y, posteriormente, seleccionar la opción “Realizar Vinculación”.

Si es una vinculación directa porque cuentan con los mismos apellidos, el sistema confirmará la vinculación con el mensaje “vinculación realizada con éxito”. En caso de que los hermanos tengan diferentes apellidos, el sistema los dirigirá a un chat de WhatsApp en donde paso a paso están las instrucciones para que se proporcionen los documentos legales de soporte que permitirán verificar el parentesco. En caso de alguna duda las madres, padres de familia o tutores podrán escribir al Qrobot 442 144 3740 o al teléfono 442 238 6000.