Logros inéditos en materia de transparencia y cumplimiento de pagos en administración de Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 29 de diciembre de 2025.- A través de una política financiera responsable, transparente y eficiente, la administración encabezada por la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, alcanzó logros inéditos en este renglón durante el 2025.

En este sentido, por primera vez en más de una década, las profesoras, profesores y personal administrativo activo y jubilado recibieron de manera puntual el pago de sus quincenas, así como la totalidad del aguinaldo y demás prestaciones de fin de año.

El tesorero Enrique Eduardo Román García indicó que este periodo se ha destacado por la mejora continua de los mecanismos administrativos, por la planeación y por una disciplina presupuestal, aunado a las evaluaciones y auditorías como parte de un ejercicio de rendición de cuentas, en tanto, la casa de estudios está al corriente en cuanto a sus obligaciones tributarias, logrando un cumplimiento fiscal del 100 por ciento.

Al respecto comentó que durante el 2025, se cumplió con el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido a las y los trabajadores de la UMSNH, así como la prestación de Seguridad Social y del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Aunado a ello, la Universidad Michoacana está al corriente en el pago del Impuesto sobre Nómina, y se han mantenido los resultados positivos en el Sistema de Evaluación para el Proceso de Armonización Contable (SEvAC), que es aplicado por la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), logrando mantener una ponderación superior al 96 por ciento de cumplimiento.

En tanto, se han publicado los informes financieros trimestrales en la página de la Tesorería, los cuales son presentados y aprobados por el Consejo Universitario, dando así cumplimiento a los principios de transparencia y rendición de cuentas. De igual forma, se han presentado en tiempo y forma los informes financieros y presupuestales a la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI).

La administración de la rectora Yarabí Ávila también ha cubierto el cien por ciento de las cuotas sindicales y prestaciones pactadas con los gremios de la UMSNH y se ha dado cumplimiento con las obligaciones de las cláusulas contenidas en los Contratos Colectivos de Trabajo correspondientes al ejercicio fiscal 2025.

El funcionario subrayó que este año también fue histórico para la Universidad Michoacana resultado de la reforma al artículo 143 constitucional que otorga un presupuesto pleno a la Máxima Casa de Estudios, al asignar el 4.5 por ciento del presupuesto estatal a la institución, lo que sin duda alguna abona a generar estabilidad financiera a la UMSNH, beneficiando a la totalidad de la comunidad nicolaita que ronda las más de 62 mil personas entre empleados y estudiantes.