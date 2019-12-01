Logra la UAQ patentar 13 investigaciones

Logra la UAQ patentar 13 investigaciones
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 13:56:03
Querétaro, Querétaro, a 1 de diciembre 2025.- La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Silvia Lorena Amaya Llano informó que se ha logrado patentar 13 desarrollos científicos en medicina, tecnología y ciencia, beneficiando a los investigadores y a la sociedad debido a estos desarrollos.

Destacó que con estas patentes, los desarrollos científicos y tecnológicos de la UAQ podrán comercializarse para el beneficio de la sociedad, además de podría generar nuevas investigaciones. 

“Finalmente la patente es un título de propiedad que otorga el gobierno mexicano, en donde se busca que quienes quieran utilizar este información de comercializarla, le tengan que pagar las regalías a los inventores”, dijo. 

Reconoció que con estas patentes se da continuidad a los trabajos actuales, así como a la protección y desarrollo de nuevas investigaciones, así como evolucionar los ya patentados.  Destacó que entre los proyectos que se han patentado están un receptor solar rotativo, letina recombinantes bioactivas de frijol, un dispositivo de control automático para medir aerogeneradores, bebidas a base de harina y frijol, productos alimenticios funcionales, almacenamiento de energía eléctrica a base de celdas, entre varios avances mas.  “No solamente es alimento en sí, muchas veces lo que está limitando a nuestra institución es tener el financiamiento para que pueda aterrizar se en una aplicación ya comercializable”.

