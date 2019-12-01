Lleva Secretaría de Educación de Querétaro pastorelas navideñas a escuelas del Estado

Querétaro, Querétaro, 10 de diciembre del 2025.- Con la finalidad fomentar el arte, la cultura y las tradiciones navideñas a niñas, niños y jóvenes, la Secretaría de Educación (SEDEQ), en colaboración con la compañía de teatro universitario Cómicos de la Legua, anunciaron la Tradicional Pastorela Infantil que se llevará a cabo en más de 30 escuelas de preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria en el Estado.

La titular de la SEDEQ, Martha Soto, expresó que esta puesta en escena, interpretada por jóvenes del grupo de teatro de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), está dirigida a estudiantes, papás, mamás y comunidad educativa para llevar el arte y la tradición a las familias durante estas épocas decembrinas.

“Para nosotros es un gusto llevar a las maestras, a los estudiantes y a las familias este tipo de actividades, pues la educación no solo se trata de libros sino de compartir en familia y fomentar el respeto, las tradiciones, el gusto por el arte y la cultura; y esperamos que las disfruten mucho pues fomentan la convivencia familiar”, expresó.

Esta obra teatral se presentará de forma itinerante en diversas escuelas públicas de Querétaro, tanto de turnos matutinos como vespertino, hasta el 17 de diciembre. Posteriormente, a partir de esa fecha se presentará en las instalaciones de la compañía teatral universitaria, ubicadas en Gullermo Prieto #7, Centro Histótico, hasta el 22 de diciembre.