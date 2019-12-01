¡Lista la Convocatoria de Nuevo Ingreso a la UMSNH!; aspirante, ya puedes realizar tu registro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 20:49:57
Morelia, Michoacán, a 20 de febrero de 2026.- Las y los aspirantes a estudiar en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) ya pueden tramitar su ficha para ingresar a alguno de los programas educativos que la casa de estudios ofrece.

La Convocatoria de Nuevo Ingreso estará abierta hasta el próximo 12 de junio, y el registro se debe realizar a través del portal oficial www.umich.mx.

Para el ciclo escolar 2026-2027, la UMSNH amplía su oferta académica con la creación de las Licenciaturas en Periodismo, en Política, Gobierno y Gestión Pública, en Guitarrería, y en Estudios Estratégicos en Gestión Pública y Social, así como Profesional Asociado en Ciencias Aplicadas en Tecnología de Soldadura, programas impulsados en la administración de la rectora Yarabí Ávila González.

La Máxima Casa de Estudios invita a las y los jóvenes michoacanos a realizar su registro y sumarse a la familia nicolaita.

