Licenciatura en Guitarrería, una realidad en administración de Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 22 de febrero de 2026.- La Licenciatura en Guitarrería es uno de los cinco nuevos programas educativos que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) oferta a las y los jóvenes en su Convocatoria de Nuevo Ingreso para el ciclo escolar 2026-2027.

Al respecto, la rectora Yarabí Ávila Gonzalez, quien impulsó esta carrera, señaló que la guitarrería en Michoacàn representa no sólo una actividad económica para el histórico pueblo de Paracho, sino también representa raíces que hacen del estado un lugar clave en la historia.

“Las y los productores de guitarra pidieron esta oportunidad académica a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a la Universidad Michoacana, y ahora será una realidad”, enfatizó.

Indicó que a través de este programa educativo también se fortalece la iniciativa del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, para obtener la Indicación Geográfica de la guitarra, lo que brindará protección a los artesanos. La rectora invitó a las y los jóvenes a conocer las licenciaturas de nueva creación, así como toda la oferta educativa de la Máxima Casa de Estudios.

Por su parte, el secretario Académico de la UMSNH, Antonio Ramos Paz, indicó que, este es un proyecto histórico en la Universidad Michoacana, y refirió que es una carrera que combina el aspecto artístico y el científico para el desarrollo y la conservación de guitarras, el cual contará con la participación de los expertos lauderos de Paracho, y también tendrá la participación técnica de profesoras y profesores nicolaitas.

“Con este programa, la casa de estudios amplía su oferta educativa y también amplía su presencia en la zona de Paracho y seguramente será una carrera muy atractiva no nada más para esta región sino para todo el país”.

El funcionario comentó que la Licenciatura en Guitarrería contempla una educación dual, ya que las y los estudiantes tendrán un contacto permanente con la industria guitarrera de Paracho, y además contará con una salida lateral como Técnico Superior Universitario en Guitarreria. “Estamos convencidos que este programa será de muy alto impacto para nuestra Universidad, para el estado y para el país”.

Cabe señalar que, dicha carrera dependerá de la Escuela de Estudios Superiores Interdisciplinarios (EESI) de la UMSNH, y tendrá una duración de cuatro años.

A través de este programa se profesionaliza la tradición guitarrera con rigor académico y científico, se fortalece la identidad cultural de Paracho, reconocida internacionalmente como “La capital mundial de la guitarra”, además, integra tradición artesanal, acústica, xilología, diseño y tecnologías contemporáneas, atiende una oferta educativa prácticamente inexistente en México a nivel superior en guitarrería de autor e impulsa el desarrollo cultural, social y productivo regional.