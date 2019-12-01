Licenciatura en Estudios Estratégicos en Gestión Pública y Social, una nueva opción en la UMSNH

Morelia, Michoacán, a 24 de febrero de 2026.- Con programas educativos pertinentes, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) incrementa el abanico de opciones de estudio para las y los egresados de bachillerato, con la apertura de la Licenciatura en Estudios Estratégicos en Gestión Pública y Social.

La nueva carrera aprobada por el Consejo Universitario presidido por la rectora Yarabí Ávila González, será impartida por la Facultad de Historia, y tendrá una duración de tres años y medio.

Dicho programa académico tiene un enfoque innovador y único en la región Centro-Occidente del país, además atiende las necesidades actuales del sector público y social en contextos locales, regionales y nacionales, integra conocimientos de historia, ciencias sociales, administración pública, derecho y gestión social y contribuye a la profesionalización de la gestión pública y social desde una perspectiva crítica y estratégica.

El director de la Facultad de Historia, Igor Cerda Farías, indicó que la dependencia está inmersa en un proceso de transformación para hacerla más pertinente y para incrementar la matrícula.

Agradeció el apoyo de la rectora Yarabí Ávila para impulsar esta licenciatura, así como de la Secretaria Académica de la UMSNH, de igual forma reconoció la aportación de las y los profesores que trabajaron en el proyecto, así como a directivos de diversas facultades e institutos por el respaldo institucional, tras señalar que después de 52 años de su creación, la Facultad de Historia se renueva con un nuevo programa académico que se espera sea exitoso.

Cabe señalar que, el objetivo de esta carrera, es formar profesionistas con pensamiento estratégico y enfoque interdisciplinario, capaces de analizar, diseñar, implementar y evaluar políticas, programas y proyectos en los ámbitos de la gestión pública y social, orientados a la solución de problemáticas sociales, el fortalecimiento de la gobernanza democrática y el desarrollo sostenible, con una sólida base humanista y compromiso social.