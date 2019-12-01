Licenciatura en Comunicación de la UMSNH, refrenda su sello de calidad con reacreditación por cinco años

Morelia, Michoacán, a 05 de diciembre de 2025.- La Licenciatura en Comunicación perteneciente a la Facultad de Letras de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) refrenda su sello de calidad con la reacreditación otorgada por el Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades A. C. (COAPEHUM) por un periodo de cinco años.

La rectora Yarabí Ávila González reconoció el trabajo desarrollado por la comunidad de la dependencia académica para obtener dicho reconocimiento, al tiempo que, las y los invitó a seguir en la ruta de la mejora continua en beneficio de las alumnas y alumnos nicolaitas.

Por su parte, el secretario general, Javier Cervantes Rodríguez, indicó que la reacreditación es la confirmación del compromiso, la disciplina y la pasión con la que esta facultad cultiva las humanidades en su más alta expresión.

Indicó que en un mundo donde la información fluye a velocidad extrema y donde los discursos públicos moldean las percepciones y las realidades, el papel de las y los comunicadores se vuelve esencial para fortalecer sociedades más críticas, más informadas y más humanas, “hoy más que nunca necesitamos profesionales capaces de narrar, cuestionar, analizar y construir puentes entre la ciudadanía, las instituciones y los desafíos globales”.

Como nicolaitas, añadió, sabemos que la educación pública es un motor que cambia vidas y territorios, en esta facultad donde se cultiva el pensamiento crítico y la creatividad desde hace décadas, hoy celebramos que nuestras y nuestros estudiantes cuentan con un programa reconocido por su pertinencia, su rigor y su impacto social, esta acreditación fortalece la credibilidad del trabajo universitario ante la sociedad.

El presidente del COAPEHUM, Roberto Hernández Oramas destacó que reconocer un programa de Comunicación y un programa del área de las humanidades es una muestra de que las universidades públicas están impulsando el avance y el desarrollo de la sociedad.

“En esta ocasión en concreto de la sociedad michoacana que tiene grandes honores pero también como todas nuestras sociedades tiene algunos problemas que urge resolver y nuestras universidades contribuyen para buscar soluciones formando gente crítica, gente capaz de pensar y esto nos lo dan las humanidades, y por supuesto los medios de comunicación en manos de humanistas son una excelente arma”.

Precisó que la UMSNH se ha distinguido a nivel nacional por el esfuerzo académico para poner en alto las humanidades, tras referir que para los humanistas del país y para el COAPEHUM, la institución es un gran sostén.

En su turno, el director de la Facultad de Letras, Iván Ávila González, indicó que la acreditación de la Licenciatura en Comunicación es un importante reconocimiento que valida el compromiso con la excelencia académica y la formación integral de profesionales, capaces de responder a los desafíos contemporáneos de la comunicación.

En ese sentido, señaló que, contar con la evaluación de una entidad externa, asegura la calidad y pertinencia de los programas académicos, promueve la actualización de los contenidos, refuerza una enseñanza crítica e interdisciplinaria, y potencia el reconocimiento nacional e Internacional de las licenciaturas acreditadas, además de dar certeza a las y los estudiantes y egresados que formarse en un programa certificado se traduce en mayores oportunidades profesionales y en una educación de altos estándares.