Lanza USEBEQ programa virtual Contigo en Realidad

Querétaro, 4 de diciembre del 2025.- A fin de acercar una herramienta que promueva la cultura de paz y la sana convivencia entre niñas, niños y adolescentes, la coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía, encabezó el arranque del programa virtual “Contigo en Realidad”, ante más de tres mil personas, entre alumnas, alumnos, docentes, madres y padres de familia.

Desde el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, la titular de Educación Básica en el Estado precisó que este programa es una iniciativa del gobernador, Mauricio Kuri González, quien durante los cuatro años de su administración ha trabajado por la seguridad y el bienestar de los niños, niñas y jóvenes en las dos mil 114 escuelas públicas de la entidad.

“Con este programa buscamos fortalecer ambientes de sana convivencia, con la toma asertiva de decisiones trascendentales en la vida de nuestros niños, que no pasen por ningún tramo de violencia, que estén cuidados en el tema de las sustancias, adicciones y todo esto lo manejamos desde la USEBEQ de manera preventiva y formativa”, detalló.

Informó que “Contigo en Realidad” es una herramienta tecnológica que permitirá transmitir e intercambiar información con más de 120 mil estudiantes de 347 primarias y secundarias públicas, a través de la interacción de unos lentes virtuales, a fin de guiarlos y orientarlos, además de realizar diagnósticos preventivos sobre temas relacionados con el ciberbullying, sexting y grooming, entre otros.

En el arranque del programa se realizaron dos conferencias magistrales con temas relacionados a la prevención de la violencia y las adicciones; la primera a cargo del presidente de la Fundación Teletón, Fernando Landeros con el tema “Infierno en la tierra”, y la segunda impartida por Sebastián Marroquín con el tema “Una historia para no repetir”.