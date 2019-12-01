Lanza USEBEQ convocatoria para reconocer al personal Directivo

Querétaro, Querétaro, 14 de enero del 2026.- La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), en coordinación con la Sección 24 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), lanzaron la convocatoria en su primera edición del Reconocimiento Estatal al Personal Directivo 2025-2026, un certamen único en México que busca destacar la labor de quienes lideran instituciones educativas en beneficio de la niñez y juventud queretana promoviendo inclusión, equidad, excelencia e interculturalidad.

A decir de la coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, este reconocimiento busca visibilizar el liderazgo y compromiso de las y los directivos de educación básica en Querétaro. Señaló que la convocatoria representa una oportunidad para mostrar prácticas profesionales que fortalecen la gestión escolar, promueven la inclusión y la equidad, y consolidan una visión de excelencia que impacta directamente en el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

La convocatoria está dirigida al personal con función directiva de base que cuente con nombramiento definitivo en instituciones públicas de Educación Básica del estado de Querétaro. Podrán participar directivos de los niveles y modalidades de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria general, secundaria técnica, telesecundaria, educación especial y educación indígena.

Para ser parte de esta primera edición, las y los interesados deberán contar con un mínimo de cinco años de antigüedad en la función directiva con nombramiento definitivo de base dentro del servicio educativo. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de enero de 2026 y las bases completas pueden consultarse en los portales oficiales www.usebeq.edu.mx y www.snte.org.mx/seccion24, así como en las redes sociales institucionales de la USEBEQ y en la página de Facebook SNTEQuerétaroSeccion24.