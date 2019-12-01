Lanza SEDEQ colecta Contigo Regalamos Sonrisas en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 11 de noviembre del 2025.- Con la finalidad de fomentar entre la comunidad educativa valores como la empatía, solidaridad y generosidad, la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ) lanza la colecta “Contigo Regalamos Sonrisas” para recaudar juguetes que serán donados a niñas y niños de diversos puntos del Estado.

La titular de la SEDEQ, Martha Soto, detalló que educar también es compartir, por lo que esta convocatoria -abierta hasta el 20 de diciembre- está dirigida a toda la comunidad educativa para que puedan donar juguetes, ya sean nuevos o en buen estado; libros, o juegos de mesa.

“Invitamos a todos los estudiantes, a todos los integrantes de las comunidades educativas, a que participen en esta actividad en donde buscamos promover la cultura de donación en beneficio de la niñez queretana llevando libros, juguetes y materiales didácticos que aporten también una sonrisa”, expresó,

Los Centros de Acopio para llevar sus donaciones son: Oficinas centrales de la SEDEQ, en Próspero C. Vega #54-A, colonia Centro; Dirección de Educación SEDEQ, en Boulevard Centro Sur #75, colonia Cimatario; en el Edificio de Liderazgo, de la Universidad Anáhuac; la Sala Anexa del Auditorio “Fernando Díaz Ramírez”, de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) campus Cerro de las Campanas; y las oficinas de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUQ), en Centro Universitario.