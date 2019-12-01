La Universidad Michoacana está firme, con rumbo y futuro sustentable: Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 12 de enero de 2026.- “La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) que recibimos estaba de pie, pero tambaleante. La Universidad que hoy presentamos está firme, con rumbo y futuro sustentable”, afirmó la rectora Yarabí Ávila González, al presentar su Tercer Informe de Actividades ante el Consejo Universitario.

En sesión ordinaria del máximo órgano de decisión de la institución, la rectora compartió los logros alcanzados en el 2025 en el ámbito académico, financiero, administrativo, en materia de ciencia e investigación, agenda de género, deporte, así como en infraestructura.

Hoy, añadió, que estamos a un año de cerrar esta administración y que aún faltan metas por cumplir e institucionalizar, debemos reconocer nuestros logros, pero también, lo que hemos quedado a deber, pero que forma parte de las tareas y de los compromisos contemplados para este año 2026.

“Desde que llegué señalé que estaba aquí no para ver pasar los días y quedarme cruzada de brazos, me daría pena hacerlo y desperdiciar la oportunidad de ser rectora de la Máxima Casa de Estudios, así como de seguir escribiendo historia, en este momento vuelvo a refrendar ante todos ustedes mi gran amor por el suelo nicolaita, y es por eso que el día de hoy comparezco ante este órgano colegiado con una profunda emoción y con la serenidad que me da el deber cumplido”.

Ávila González sostuvo que presentar el Tercer Informe de Actividades correspondiente al 2025 y hacerlo en el último tramo de la Rectoría es mucho más que un acto administrativo, tras señalar que es, un ejercicio de memoria, de responsabilidad y de compromiso con el pasado, con el presente y con el futuro de la Universidad Michoacana.

La rectora manifestó que gobernar la Máxima Casa de Estudios ha sido el honor más grande de su vida profesional, “para el equipo que me acompaña ha sido una etapa de profunda gratitud, de transformación no solamente para nuestras vidas sino también para la comunidad que servimos con la tranquilidad de dejar un legado”.

Compartió que estar al frente de la UMSNH también ha sido una de las tareas más complejas, “pero lo hemos hecho con la convicción de que es posible transformar sin destruir, renovar sin abandonar y modernizar sin olvidar”.

La rectora Yarabí Ávila indicó que cuando se habla de transformación en la casa de estudios, no se habla de cambiar por cambiar, sino de rescatar la esencia nicolaita, “el humanismo que nos define, la excelencia que nos distingue y la responsabilidad social que nos convoca”.

En este sentido, apuntó que este informe es un testimonio vivo de que cuando una comunidad universitaria se une en un proyecto común lo imposible se vuelve realidad. “Les presento los resultados de días de trabajo, de compromiso, en el que pasamos de la contingencia a la planeación, del desorden a la certeza y no solamente financiera, de la carencia a la estabilidad y de la vulnerabilidad a la fortaleza, de la comunicación unilateral a diálogos de construcción comunitaria, y lo más importante es que lo hicimos juntos y juntas, porque esta Universidad no es de una sola persona es de todas y todos ustedes”.