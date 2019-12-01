La Universidad Michoacana es el corazón intelectual del Plan Michoacán, refrenda Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 10 de febrero de 2026.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) es el corazón intelectual del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, refrendó la rectora Yarabí Ávila González, al asistir a la entrega de becas Gertrudis Bocanegra a alumnas y alumnos de la Facultad de Odontología.

Frente a cientos de estudiantes nicolaitas, indicó que este día no sólo culminan un trámite para recibir la tarjeta que les dará la posibilidad de contar con una beca, “trasciende muchísimo más lejos de lo que podríamos imaginar, cuando la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, hace la propuesta de este beneficio económico para todas y todos ustedes, no se refiere a esa cantidad de recursos, se refiere al impacto que tiene para concluir sus sueños, sus esperanzas, su carrera”.

Ávila reconoció el trabajo que desde la Federación se hace a través del Plan Michoacán, en el que dijo, la UMSNH ha estado colaborando de manera decidida y en donde todavía nos queda mucho que aportar.

“El que el día de hoy ustedes reciben una beca implica que en los años posteriores habrá odontólogas y odontólogos que irán a diferentes partes del estado para satisfacer las necesidades de los sectores que más lo necesitan”, sostuvo.

La rectora agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por voltear a ver a la casa de estudios y al estado de Michoacán, así como al coordinador federal de programas del Bienestar en la entidad, Roberto Pantoja Arzola, por abrir las puertas para que las y los estudiantes de la UMSNH puedan realizar su servicio social y prácticas profesionales.

Por su parte, el coordinador Roberto Pantoja, destacó el apoyo y el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum al sector educativo en Michoacán y a las y los jóvenes, al tiempo que reconoció el acompañamiento de la rectora Yarabí Ávila para la operación del programa de becas Gertrudis Bocanegra.

A los estudiantes los invitó a que se sigan esforzando y a que le echen ganas al estudio, “hay que valorar el esfuerzo que hacen sus padres y ahora también hay que reconocer y hay que valorar el gran esfuerzo que hace el gobierno”.

La secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar, comentó que la beca Gertrudis Bocanegra no sólo simboliza mil 900 pesos bimestrales, sino la absoluta confianza que hay en un gobierno humanista y de transformación. Detalló que para las y los alumnos de la Facultad de Odontología se estarán entregando dos mil 345 becas, “nunca antes se había creído tanto en las juventudes, el presente y el futuro está en las aulas de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, enhorabuena y muchas felicidades”.

Finalmente, el coordinador estatal de las Becas para el Bienestar, Juan Pablo Calvillo, reconoció el trabajo conjunto de la rectora Yarabí Ávila con la Coordinación Nacional de Becas, mediante el cual se está logrando que todas y todos los estudiantes de la Máxima Casa de Estudios puedan acceder a este apoyo.

Apuntó que esta beca tiene el objetivo de contribuir a que las y los jóvenes michoacanos puedan continuar con sus estudios, que no los abandonen y terminen una carrera universitaria, tras referir que recibirán mil 900 pesos bimestrales para que lo utilicen en gastos de transporte principalmente.