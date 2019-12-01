La UMSNH ha evolucionado acorde a lo que la sociedad requiere, señala rectora ante madres y padres de familia

Morelia, Michoacán, a 03 de julio de 2026.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) ha evolucionado e innovado acorde a lo que la sociedad requiere, compartió la rectora Yarabí Ávila González, con madres y padres de familia de aspirantes a ingresar a la casa de estudios.

Ahí, manifestó su satisfacción por recibir a los familiares de quienes aplicaron el examen de admisión este viernes, tras agradecer su disposición para tener este acercamiento que tiene como objetivo el que conozcan más a la institución, al señalar que todas las actividades académicas, deportivas y culturales que se realizan en la UMSNH es para lograr la formación integral de las y los estudiantes.

En este sentido, afirmó ante las mamás y papás, que la Universidad Michoacana no le tiene miedo a la evaluación, ni tampoco al cambio, por ello se han gestado adecuaciones normativas importantes al interior de la casa de estudios y se han ejecutado acciones encaminadas a mejorar la institución en diferentes aspectos.

“Aún recuerdo por allá en el 2023, donde impulsábamos que las licenciaturas fueran de tres años o tres años y medio, porque la sociedad va cambiando y nosotros no podemos tener una Universidad de 1940 o 1960, necesitamos una Universidad acorde al presente, pero sobre todo irnos preparando para el futuro”, apuntó.

Acompañada de directoras y directores de facultades pertenecientes al área de Humanidades y Derecho, detalló que hoy, la UMSNH cuenta con nuevos programas educativos, que han sido bien recibidos por las y los jóvenes, lo que quiere decir, que la sociedad está buscando que la Universidad cambie constantemente y que ofrezca las carreras que allá afuera se necesitan.

De igual forma, compartió que la casa de estudios cuenta con el 99.98 por ciento de sus programas de licenciatura acreditados por organismos externos, lo que representa que la institución cumple con diversos parámetros en el ámbito académico, de infraestructura, de vinculación, de formación integral, entre otros aspectos que abonan a brindar una educación de calidad.

“Lo que significa que las y los estudiantes están recibiendo lo que requieren para esa experiencia profesional y para ingresar al mercado laboral. Así es que con ese gran compromiso de todas y todos quienes estamos aquí al frente, trabajamos para tener una Universidad más fuerte y para que esas carreras se sigan actualizando y que estén acorde a lo que se requiere”, sostuvo.

La rectora Yarabí Ávila solicitó el apoyo a las madres y padres de familia para que sus hijas e hijos tramiten su seguro facultativo, una vez que se inscriban en la UMSNH, al tiempo que, enfatizó que su administración tiene las puertas abiertas para recibir por parte de las mamás y los papás planteamientos y sugerencias que ayuden a construir una mejor Universidad.