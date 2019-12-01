La astronomía y la ciencias cuánticas se abrazan en la UNAM Morelia

Morelia, Michoacán, 25 de septiembre de 2025.- Ya nos acostumbramos a ver imágenes bonitas del espacio rondando por las redes, pero sabríamos muy poco sobre lo que está pasando detrás de esas imágenes sin la física cuántica.

¿Cómo es que las ciencias cuánticas han contribuido a saber cómo las estrellas producen su luz, cómo esa luz ilumina las nubes interestelares o cómo era el universo cuando era muy joven?

La UNAM Morelia revela esta y más preguntas en el ciclo de Viernes de Astronomía del segundo semestre de 2025, organizado por el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica (IRyA), y que celebra el Año Internacional de la Ciencia y Tecnología Cuánticas, a cien años de su surgimiento.

El 26 de septiembre Luis Felipe Rodríguez, investigador emérito de la UNAM y fundador del IRyA, nos compartirá la plática “Cómo enriqueció la Cuántica a la Astronomía”, sobre la relación entre estas dos áreas de la ciencia y cómo las ciencias cuánticas nos ayudan a explorar los misterios del universo.

Las pláticas se llevarán a cabo en el Auditorio de la Unidad Académica Cultural (auditorio principal) de la UNAM Campus Morelia (Antigua Carretera a Pátzcuaro No. 8701, frente a la tenencia Morelos) a las 7:00 pm, con entrada libre y gratuita para todo público. No se requiere registro previo, y si el estado del tiempo lo permite, tendremos observación del cielo con telescopios al terminar la plática. Además en cada sesión tendremos sorpresas para el público asistente.

El 31 de octubre Jane Arthur, investigadora del IRyA, nos cuenta sobre cómo estudiamos las estrellas con ciencias cuánticas en la plática “Luz al final del túnel: la mecánica cuántica y las estrellas”.