Jóvenes exploran su futuro en “Descubre tu Profesión 2025”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 07:42:10
Guadalajara, Jalisco, 16 de octubre del 2025.- La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) abrió las puertas de Ciudad Universitaria a cientos de estudiantes de preparatoria, del Sistema Educativo UAG, para vivir la experiencia “Descubre tu Profesión 2025”, un espacio diseñado para que los jóvenes se acerquen a la vida universitaria y descubran de cerca las carreras de su interés.

Durante la jornada, los participantes se convirtieron en universitarios por un día, ya que tomaron clases con profesores de distintas áreas, asistieron a talleres prácticos, conocieron laboratorios, simuladores y espacios de innovación, además de convivir con alumnos y directores de carrera que compartieron con ellos sus experiencias.

Los estudiantes se integraron en grupos según la carrera de su interés, donde recibieron orientación académica y vocacional.

Además, recorrieron los principales espacios de Ciudad Universitaria y disfrutaron de actividades recreativas como música en vivo, juegos y dinámicas diseñadas para hacer de este día una experiencia única.

Uno de los momentos más esperados fue el panel con alumnos de distintas licenciaturas de la UAG, quienes compartieron su testimonio sobre la vida universitaria, sus retos y aprendizajes.
 
Preparados para elegir su camino
“Descubre tu Profesión” se consolida año con año como un programa clave en el acompañamiento de los jóvenes en su proceso de elección profesional, brindándoles herramientas, información y vivencias que los ayudan a tomar una decisión informada sobre su futuro académico y laboral.

Con esta actividad, la UAG reafirma su compromiso de orientar y guiar a los estudiantes en una de las etapas más importantes de su vida, impulsándolos a descubrir su pasión y comenzar a construir su camino hacia el éxito.

