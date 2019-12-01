Jóvenes del Cecytem llevarán su talento al Mundial de Robótica en EE.UU.

Morelia, Michoacán, 17 de abril de 2026.- El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (Cecytem) realizó el abanderamiento de la delegación michoacana que representará a México en el Campeonato Mundial de Robótica VEX 2026, que se llevará a cabo del 21 al 24 de abril en San Luis, Missouri, Estados Unidos.

La delegación está integrada por estudiantes y asesores de los planteles de Epitacio Huerta y Ciudad Hidalgo, quienes obtuvieron su pase a la competencia internacional tras destacar en el programa Girl Powered y en el Campeonato Nacional de Robótica, respectivamente, certamen del que Michoacán fue sede. Ambos equipos participarán en la categoría de Robótica Móvil.

El director general del Cecytem, Juan Carlos Velasco Procell, encabezó el acto de abanderamiento y destacó que las y los jóvenes michoacanos pondrán en alto el talento, la preparación y el compromiso académico de México junto con estudiantes de los estados de Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco, Hidalgo y Quintana Roo.

Asimismo, subrayó que este acto simboliza el respaldo institucional al talento juvenil y el impulso permanente a la ciencia, la tecnología y la innovación. Recordó que, en la edición anterior del mundial, celebrada en Dallas, Texas, los equipos del Cecytem lograron posicionarse en el lugar 20 entre más de 400 participantes, por lo que afirmó que en este año podrían alcanzar los primeros lugares.

En el evento estuvieron presentes representantes de los ayuntamientos de Epitacio Huerta e Hidalgo, quienes recibieron un reconocimiento por su apoyo a las y los estudiantes; así como directivos de ambos planteles y la directora del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI), Alejandra Ochoa Zarzosa.